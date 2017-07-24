BMW отвергает обвинения в участии в картельном сговоре автопроизводителей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) решительно отвергает сообщения в СМИ о своей предполагаемой причастности к картельному сговору крупнейших автопроизводителей Германии.

Журнал Spiegel в пятницу сообщил, что ведущие участники автомобильного рынка Германии, среди которых Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler, согласовывали между собой вопросы, касающиеся, в том числе, технологии очистки выхлопных газов в автомобилях с дизельными двигателями.

Указывалось, в частности, что они с целью экономии договорились уменьшить размеры резервуаров для жидкости AdBlue, используемой для преобразования вредных выхлопов, что могло заложить основы грядущего "дизельного скандала".

"Транспортные средства BMW Group не подвергались манипуляциям и отвечают соответствующим законным требованиям. Разумеется, это относится и к транспортным средствам с дизельными двигателями. Это подтверждается результатами соответствующих национальных и международных официальных проверок", — заявляет BMW на своём сайте.

Мюнхенский концерн также отверг обвинения в том, что из-за уменьшенного размера резервуаров для жидкости AdBlue на дизельных автомобилях экологического класса Евро-6 происходит недостаточная очистка выхлопных газов.

Согласно заявлению концерна, используемая BMW технология разительно отличается от других представленных на рынке. В отличие от других производителей BMW использует комбинацию из нескольких компонентов для очистки выхлопов, заявил автопроизводитель.