МВФ подтвердил прогноз о восстановлении российской экономики

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) в докладе "Перспективы развития мировой экономики" подтвердили тенденцию к восстановлению российской экономики.

"Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 и 2018 годах в соответствии с апрельским прогнозом", — говорится в документе, текст которого размещен на сайте фонда.

Также без изменений с апреля остались прогнозы по росту ВВП России — на 1,4% в 2017 и в 2018 году. Кроме того, в России и некоторых других странах с формирующимся рынком снижается инфляция.

В апрельском докладе прогноз по России был улучшен по сравнению с январем, когда ожидался рост в 1,1% в 2017 году и 1,2% в 2018.

В целом авторы доклада констатируют набирающее обороты восстановление экономики и рост объемов мирового производства. Общемировой уровень ВВП, по прогнозам МВФ, в 2017 году вырастет на 3,5%, в 2018 году — еще на 3,6. Ожидается, что в среднесрочной перспективе темпы роста снизятся.