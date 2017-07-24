В Siemens отказались комментировать сообщения о кадровых перестановках

БЕРЛИН, 24 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens не комментирует сообщения СМИ о кадровых перестановках из-за поставок турбин в Крым, сообщил РИА Новости представитель компании Филипп Энч.

Ранее издание Handelsblatt со ссылкой на источник сообщило, что немецкий концерн Siemens не исключает кадровые перестановки в связи с поставкой в Крым четырех турбин, предназначенных для проекта в Тамани. По данным издания, в концерне есть мнение, что шеф Siemens в России Дитрих Мёллер затянул с проверкой первых сведений о нарушениях.

"Мы не комментируем спекуляции СМИ", — заявил Энч.

Он также не стал комментировать сообщение издания о том, что концерн намерен создать новый механизм контроля над установкой оборудования на месте его поставки.

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.