Скарамуччи признал, что неверно изложил позицию Трампа по санкциям

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Недавно назначенный на должность директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи признал, что неверно изложил позицию президента США Дональда Трампа по законопроекту о санкциях в отношении России, пишет издание New York Times.

В воскресенье глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация Трампа "поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности". Скарамуччи заявил, что Трамп пока не принял решения.

"Моя оплошность", — заявил Скарамуччи корреспонденту NYT и добавил, что недавно вступил в должность директора по коммуникациям. Он указал, что следует опираться на заявление Сандерс.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса, и в ближайшие недели по нему пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Далее он должен поступить на подпись президенту.