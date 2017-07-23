Добыча нефти в России в июле составляет 10,947 млн баррелей в сутки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Добыча нефти в РФ в июле в среднем составляет 10,947 миллиона баррелей в сутки, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас сейчас минус 300 тысяч баррелей (к октябрю — ред.). Минус 300 ровно мы держим с мая месяца. Сейчас 10,947 (миллиона баррелей в сутки — ред.)", — сказал Новак, отвечая на вопрос об уровне добычи нефти в РФ в июле.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.