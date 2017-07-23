Крым смог удвоить количество качественных российских вин, заявил эксперт

КОКТЕБЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские вина выходят на новые российские рынки, с их приходом количество качественных вин в стране удвоилось, сообщил РИА Новости куратор международного винно-гастрономического фестиваля In Vino Veritas Дмитрий Ковалев.

Фестиваль открылся 21 июля и продлится три дня. Он объединил 17 винодельческих предприятий из Республики Крым, Севастополя, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Абхазии.

"Крым расширяет свое представительство на российских рынках. Крымские вина позволили удвоить количество качественных вин в России. Кубань была, немного Дона. Сейчас в России вообще рост идет: в республиках Северного Кавказа появляются интересные винодельные (предприятия — ред.), в Самарской области", — сказал Ковалев.

По его словам, по климатическим факторам Крым — один из лучших регионов мира для виноделия.

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