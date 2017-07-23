СМИ: скандал с Siemens может испортить отношениях с Москвой, считают в ФРГ

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. МИД ФРГ считает, что отношения Германии и России могут пострадать из-за скандала вокруг поставки турбин компании Siemens на строящиеся электростанции в Крыму, пишет издание Bild am Sonntag.

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

"Федеральное правительство вновь напомнило российским властям об обязательствах и указало на то, что такое масштабное нарушение санкций вновь отяготит германо-российские отношения", — заявил представитель МИД Германии.

По информации издания, Берлин ранее получил заверения российских властей о том, что турбины не предназначены для Крыма.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал в пятницу комментировать сообщения немецких СМИ о том, что Владимир Путин лично давал гарантии канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что турбины Siemens не будут поставлены в Крым.