МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз не готов поддерживать американские санкции против России, когда речь идет о реальной экономике, тут уже не до "трансатлантической солидарности", заявил РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате. Еврокомиссия назвала проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.

"(Заявление Еврокомиссии) ещё раз подтверждает известную поговорку про "табачок врозь". Когда речь заходит о реальной экономике, становится не до пресловутой realpolitik, читай — трансатлантической солидарности", — считает Косачев.

По его словам, эта солидарность выстраивалась на американской финансовой подкачке европейских союзников и "сыплется как песок", как только "солидарность" обретает реверсный характер. "Примерно как с поставками "реверсного российского газа" для Украины из Европы, обернувшегося не более чем трёхкратным повышением цен для украинцев на американский уголь. Бесплатных пирожных действительно не бывает", — заключил сенатор.