Экс-глава банка "Югра" рассказал о возможных причинах "проседания" капитала

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Банк России за несколько дней до введения временной администрации, 6 июля, предписал банку "Югра" дополнительно создать резервы на более чем 13 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава банка "Югра" Дмитрий Шиляев.

"Последнее предписание нам было выдано в четверг, 6 июля. Причем выдано оно нам было поздно вечером — в 21.30, а сроком исполнения поставили 15 часов следующего дня, 7 июля, то есть фактически менее суток. Нам было рекомендовано досоздать более 13 миллиардов рублей фактически за 17 часов. Тем не менее, мы исполнили и это предписание", — сказал Шиляев.

По его словам, в текущем году банк "Югра" получил 5 предписаний от ЦБ по доначислению резервов, в том числе самое крупное из которых составило 57 миллиардов рублей.

"В 2017 году в мае нам выдали предписание о доначислении резервов, и то там была неясная величина, мы ее сами вычислили – порядка 57 миллиардов рублей. Мы это предписание выполнили, после чего конечно капитал просел значительно – как раз где-то до 30 миллиардов рублей. Это стало самым крупным предписанием", — отметил Шиляев.

По его словам, для выполнения требований регулятора о доначислении резервов акционер банка — бизнесмен Алексей Хотин – закладывал, в том числе, и свои активы под кредитный портфель. "Это были совершенно разные активы — из нефтяной отрасли, из недвижимости и прочие", — пояснил экс-глава кредитной организации.

"Я бы не сказал, что они (основные активы Хотина — ред.) были заложены для спасения банка, скорее всего, для регулирования тех требований, которые были предъявлены регулятором", — добавил он.

История падения

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как заявил на прошлой неделе заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.

В среду Генпрокуратура потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка "Югра". Документ, датированный 19 июля, направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину.

Тем не менее, выбранные банки-агенты начали выплачивать 20 июля страховые возмещения вкладчикам "Югры".

Выплаты вкладчикам банка "Югра" станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали в ЦБ. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что окончательного решения о будущем банка "Югра" еще не принято, регулятор примет решение по результатам работы временной администрации.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 8.45 мск.