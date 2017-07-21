ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала сократить искусственный профицит бюджета Греции, направленный на то, чтобы страна могла расплачиваться по гигантским кредитам еврозоны и МВФ.

Это очередное заявление в полемике МВФ и еврозоны — фонд заявляет, что жесткие условия европейцев для Греции не дадут экономике страны восстановиться после многолетнего кризиса.

"Недавно принятые меры, которые расширяют налоговую базу и реформируют затраты пенсионной системы, крайне важны для балансировки бюджета в направлении той политики, которая позволит больше экономического роста. В среднесрочной перспективе они позволят достичь амбициозной цели — первичного профицита в 3,5% ВВП. Тем не менее, эту цель как можно скорее следует сократить до более стабильных 1,5% ВВП, чтобы создать налоговые возможности для лучшего таргетирования социальной помощи, стимулирования государственных инвестиций и снижения налогов для поддержки экономического роста", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Ранее фонд одобрил выделение Греции 1,6 миллиарда евро, но лишь при условии, что получит "заслуживающие доверия" гарантии европейских кредиторов Греции по стабилизации греческого долга.