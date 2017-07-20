Неуправляемая компания: что делать, если ваша плата за ЖКХ уходит в никуда

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости, Мария Салтыкова. Долги по ЖКХ в России, по данным Минстроя, достигли 1,34 трлн рублей. Но больше половины этой суммы задолжали не собственники жилья, а управляющие компании. Чем это плохо для тех, кто платит за коммунальные услуги вовремя, и что делать, если ваша УК не справляется со своими обязанностями – в материале РИА Новости.

Претензии государства к УК

Рассказывая о долгах по ЖКХ в интервью "Российской газете", министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень подчеркнул, что посредники между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими компаниями – то есть те самые УК — должны быть устранены. Жители должны платить за свет, газ и все остальное напрямую, а не через счета сторонних организаций.

Ранее, в начале июня, в ходе "Прямой линии", президент РФ Владимир Путин заявил , что работу управляющих компаний в сфере ЖКХ надо контролировать лучше. Правительству было поручено издать для этого соответствующие нормативные правовые акты до 1 декабря. И по словам Меня, соответствующие наработки уже есть.

Риски для жителей домов

Собственников и нанимателей муниципального жилья долги управляющих компаний по ЖКХ, по идее, могут не волновать – лишить дом из-за этого коммунальных услуг "Мосводоканал", "Мосгаз" или другой местный поставщик ресурсов не может по закону.

"Ресурсосберегающая организация не может прийти к собственникам и сказать: управляющая компания вашего дома не платит долги, заплатите-ка второй раз", — говорит эксперт фонда "Институт экономики города" Дмитрий Гордеев.

Даже если потребитель заплатил через банк, который после этого стал банкротом, по закону "О защите прав потребителей" платеж будет считаться действительным, отмечает советник практики по проектам в энергетике VEGAS LEX Юрий Татаринов. "С 2008 года в судебной практике не было случаев, когда долги УК приводили бы к ограничениям поставки коммунальных услуг в отношении добросовестных потребителей, которыми являются жители домов", — указал он.

Но если УК несколько месяцев не платит долги, у нее наверняка есть проблемы: ведь куда-то она эти средства расходует. "В какой-то момент у жителей могут, например, перестать убираться в подъезде, обслуживать территорию и проводить текущий ремонт", — пояснил партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджев. Если организация не способна погасить свои задолженности больше трех месяцев, ее могут признать банкротом – это также влечет за собой ряд неудобств для жильцов.

Бывают случаи, когда после банкротства УК ресурсоснабжающие организации все-таки начинают требовать деньги с жильцов. Тогда им приходится уже в суде доказывать, что они платили вовремя, а это серьезные издержки, — отмечает заместитель исполнительного директора "ЖКХ-Контроль" Андрей Костянов — а потому лучше узнать все о своей управляющей компании заранее.

Как проверить, что управляющая компания платит ЖКХ вовремя

По словам экспертов, есть несколько способов выяснить, что УК делает с полученными коммунальными платежами и не грозит ли ей в ближайшее время банкротство. Во-первых, каждая управляющая компания ежегодно должна раскрывать свою финансовую отчетность. Во-вторых, каждый месяц она обязана публиковать смету расходов и перечень выполненных работ на своем сайте и вносить эти данные в Единую информационную систему, отмечает Юрий Татаринов. Собственник жилья при этом вправе не искать эту информацию в интернете, а запросить ее напрямую у УК – если та отказывается ее предоставить, он может обратиться в суд.

Вы вовремя платите за ЖКХ? Да, неприятно быть должником

Если много других трат за месяц, могу немного опоздать с оплатой

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Третий способ узнать, нет ли у вашей управляющей компании долгов – зайти на сайт федеральных арбитражных судов с общим реестром судебных дел и посмотреть, не предъявил ли ей кто-нибудь уже иск. Для этого надо найти на сайте своей УК ее ИНН и ввести его в строку поиска. По словам Кюрджева, проверить, нет ли долгов у вашей компании, можно также на сайте Федеральной службы судебных приставов.Наконец, есть еще четвертый вариант: взять платежную квитанцию, посмотреть, какие организации поставляют в дом газ, воду и электричество и позвонить им или направить запрос.

Но самый простой способ, который позволяет не заниматься поисками всей этой информации самому – прописать в договоре с УК пункт о том, когда и как она должна отчитываться перед собственниками, говорит Костянов.

Хочешь порядка – измени договор

Договор с управляющей компанией – основополагающий документ, который может избавить вас от многих проблем. Главное, отнестись к его подписанию серьезно. В договор всегда необходимо включать несколько пунктов, считает Дмитрий Гордеев из фонда "Институт экономики города". Во-первых, это пункт об отчете УК – компания должна предоставлять его собственникам ежемесячно или хотя бы ежеквартально. Во-вторых, это пункт о порядке контроля жильцами. Если договор был заключен давно, и таких пунктов в нем нет, надо провести собрание жильцов и внести его заново.

Третий обязательный пункт в договоре – о порядке изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества. По постановлению правительства №290, регулярные осмотры входят в минимальный перечень услуг, которые должны оказывать управляющие организации, но что именно УК должны ремонтировать, документ не регламентирует. Все, что в нем сказано: "Выявленный недостаток должен быть устранен".

По словам Гордеева, никто не может знать, что сломается в доме через полгода, но если в доме надо будет поменять, например, десять метров канализационной трубы – надо, чтобы компания известила собственников о том, что на ее ремонт нужна определенная сумма денег. В договоре, поэтому, должен быть указан порядок расчета стоимости ремонта – не на единицу площади, а в абсолютных суммах стоимости услуг и работ.

Если указывать фиксированную стоимость на обслуживание площади – из расчета, например, 24 рубля за кв.м, как это часто делается, суммы может не хватить или, напротив, окажется, что она больше, чем надо. "Некоторые частные управляющие компании могут и 300 рублей устанавливать за кв.метр, и такое завышение тарифов очень тяжело обжаловать в суде", — отмечает Кюрджев.

Как поменять свою управляющую компанию на другую

Если жильцы недовольны своей УК, по закону, они могут ее поменять. "В Москве, например, рынок сейчас достаточно живой: если жильцы откажутся от услуг своей управляющей компании, на ее место быстро придет либо ГБУ "Жилищник", либо другая компания, которую собственники квартиры могут выбрать на общем собрании" — отмечает Кюрджев. Но следует помнить, что просто так, без причины, поменять УК нельзя: у собственников жилья должны быть обоснованные требования – невыполнение условий договора, указал Костянов из "ЖКХ-Контроль".

Если жильцы хотят зафиксировать, что УК их не выполняет, им следует сначала обратиться в государственную жилищную инспекцию, чтобы та провела проверку и выдала компании соответствующие предписания. Когда все это сделано, жители дома могут созвать общее собрание: предупредить об этом всех собственников нужно за 10 дней, например, разместив объявление в общедоступном месте. На самом собрании затем надо составить протокол и выслать его копию своей УК для уведомления об отказе от услуг.

Кроме этого, жильцы могут сменить способ управления домом: кроме УК, есть еще товарищество собственников жилья (ТСЖ) и непосредственное управление, отметил Костянов. Разработка законов о прямых договорах, когда посредник в виде УК исключается из общей системы расчетов, по его мнению, будет плюсом для жильцов: чем меньше деньги переходят со счета на счет, тем меньше риск. Другие эксперты считают, что ресурсоснабжающие организации лоббируют таким образом свои интересы – по поводу завышения тарифов некоторые УК сейчас сами судятся с ними.

