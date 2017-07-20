МВФ готов подождать с земельной реформой на Украине при выделении транша

ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не будет настаивать на немедленном проведении земельной реформы на Украине в контексте предоставления очередного транша в рамках программы финансовой помощи, сообщил в ходе регулярного пресс-брифинга представитель фонда Уильям Мюррей.

"Фокус этого обзора (по итогам которого будет выделен транш) нацелен на пенсионную реформу, приватизацию и уверенность в эффективных результатах борьбы с коррупцией. Программа продолжается. И энергетическая и налоговая политика продолжает согласовываться с программой. Это основной фокус этого обзора. Земельная реформа – важная часть программы, ее необходимо продумать, продумать ее важнейшие детали. Для этого нужно время – позже в этом году (должны быть результаты). Но важно, чтобы власти продолжали эту работу", — сказал он.