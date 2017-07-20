Глава "ВТБ 24" Задорнов рассказал о причинах выхода восьми банков из АРБ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ассоциация российских банков (АРБ), о выходе из которой ранее сообщили сразу восемь крупнейших банков, утратила роль координатора и эксперта, кредитные организации были вынуждены индивидуально работать с регулятором и осуществлять собственную экспертизу, сообщила глава "ВТБ 24", одного из вышедших из ассоциации банков, Михаил Задорнов в эфире телеканала "Россия 24".

Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, "ФК Открытие" и Бинбанк — в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора.

"Ассоциация утратила роль координатора, эксперта, который анализируют то, что происходит, предлагает свои поправки в законодательство, ведет диалог с регулятором и активно помогает банкам в отстаивании их позиции. По сути, банки вынуждены индивидуально или как-то группами работать и с парламентом, и с регулятором, и осуществлять собственную экспертизу", — сказал Задорнов.

По его словам, с точки зрения всего банковского сектора это множит издержки. "Гораздо правильнее и экономичнее все-таки объединять точки зрения, и для этого как раз и существует ассоциация. Такие роли она в последнее время не играет", — пояснил Задорнов.

Он добавил, что в настоящее время и крупные банки, и средние не удовлетворены ролью АРБ в выработке совместной позиции по отношению к тому, как должен развиваться сектор, каким должно быть банковское регулирование, работа с законодательством и с претензиями граждан, "то есть, ключевые вопросы, которые определяют развитие сектора".

"То, что уже восемь банков выработали совместное заявление, говорит о том, что ситуация наболела", — резюмировал глава "ВТБ 24".