Министр экономики ФРГ пообещала защиту компаниям, ведущим бизнес в Турции

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр экономики и энергетики Германии Бригитте Циприс заявила, что правительство страны будет защищать компании, ведущие бизнес в Турции, от неоправданных обвинений, передает агентство Рейтер.
"Правительство Германии и я, конечно же, будем защищать немецкие компании от совершенно неоправданных и необъяснимых обвинений. Это также, прежде всего, относится ко всем сотрудникам немецких компаний", — отметила министр.
По данным агентства, Федеральный союз немецкой оптовой и внешней торговли (BGA) заявил, что в случае принятия правительством мер против Турции объем экспорта в Турцию значительно сократится.
Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.