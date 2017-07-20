Министр экономики ФРГ пообещала защиту компаниям, ведущим бизнес в Турции

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр экономики и энергетики Германии Бригитте Циприс заявила, что правительство страны будет защищать компании, ведущие бизнес в Турции, от неоправданных обвинений, передает агентство Рейтер.

"Если уважаемые немецкие компании внезапно вносятся в "черный список" и объявляются пособниками терроризма, то это создает климат, который чрезвычайно затрудняет новый бизнес и инвестирование в Турции", — приводит агентство слова Циприс.

"Правительство Германии и я, конечно же, будем защищать немецкие компании от совершенно неоправданных и необъяснимых обвинений. Это также, прежде всего, относится ко всем сотрудникам немецких компаний", — отметила министр.

По данным агентства, Федеральный союз немецкой оптовой и внешней торговли (BGA) заявил, что в случае принятия правительством мер против Турции объем экспорта в Турцию значительно сократится.

В четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. Внешнеполитическое ведомство также ужесточило рекомендации гражданам страны для поездок в Турцию.

Во вторник суд в Турции принял решение об аресте главы турецкого представительства организации Amnesty International Идиль Эсер и еще пятерых правозащитников, в числе которых был гражданин Германии Петер Штойдтнер. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что правительство выражает солидарность с немецким правозащитником. МИД ФРГ потребовал от Анкары его немедленного освобождения, назвав обвинения против Штойдтнера абсурдными, и вызвал в связи с его арестом турецкого посла.