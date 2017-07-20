Сбербанк подал апелляцию на решение суда по иску "Транснефти"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сбербанк подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы в пользу "Транснефти" по сделке по производным инструментам на 66,5 миллиарда рублей, следует из материалов суда.

Ранее 13 июля Арбитражный суд Москвы отказал Сбербанку в отводе судьи по иску "Транснефти" на 66,5 миллиарда рублей, постановил, что решение, вынесенное в пользу "Транснефти" не нуждается в уточнении по сумме иска.

Арбитражный суд Москвы 1 июня по иску "Транснефти" признал недействительной убыточную для компании сделку с производными финансовыми инструментами, заключенную со Сбербанком в 2014 году перед девальвацией рубля. Сумма оспариваемой сделки — 66 миллиардов рублей, такую сумму "Транснефть" выплатила банку.

Вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов ранее оценил возможные убытки банков из-за прецедента дела Сбербанка и "Транснефти" в 0,6-1 триллион рублей. Сбербанк до 21 июля планирует подать апелляционную жалобу на решение суда по сделке с "Транснефтью", сообщала зампред правления Белла Златкис.