АФК "Система" попросила суд оставить без рассмотрения иск "Роснефти"

УФА, 20 июл — РИА Новости. Представитель АФК "Система" заявил в арбитражном суде Башкирии ходатайство, в котором попросил суд оставить иск "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей без рассмотрения, так как у истцов, по мнению заявителя, нет полномочий на подачу иска в защиту прав "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Так, представитель "Системы" предоставил суду заключение эксперта, указавшего, что "для предъявления косвенного иска физическим лицом от имени акционера дочернего лица (юрлица) необходимо наличие специального указания на возможность действовать в арбитражном процессе в интересах юрлица, в пользу которого предъявляется иск". "Роснефть" действует в качестве представителя "Башнефти", добавил представитель ответчика.
"Все три истца подали заявление с грубейшими нарушениями, которые не позволяют рассмотреть все три заявления по существу. Иск подлежит оставлению без рассмотрения", — сказал юрист АФК.
Он заявил также, что в доверенности Минземимущества Башкирии, выданной лицу, подписавшему иск, отсутствует печать, а подача иска от имени "Башнефти" противоречит уставу компании, так как выработка позиции по корпоративным конфликтам относится к компетенции совета директоров, который этот вопрос не рассматривал.
Арбитраж Башкирии в четверг рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.