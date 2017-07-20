АФК "Система" попросила суд оставить без рассмотрения иск "Роснефти"

УФА, 20 июл — РИА Новости. Представитель АФК "Система" заявил в арбитражном суде Башкирии ходатайство, в котором попросил суд оставить иск "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей без рассмотрения, так как у истцов, по мнению заявителя, нет полномочий на подачу иска в защиту прав "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Доверенность (имеющаяся в материалах дела) не наделяет госпожу Минчеву (правом) представлять интересы "Башнефти", а только (выступать) от имени "Роснефти". Таким образом, у нее отсутствовали полномочия на подачу иска от имени "Башнефти", — сказал юрист АФК, отметив, что полномочий на подачу иска нет и у представителей "Роснефти".

Так, представитель "Системы" предоставил суду заключение эксперта, указавшего, что "для предъявления косвенного иска физическим лицом от имени акционера дочернего лица (юрлица) необходимо наличие специального указания на возможность действовать в арбитражном процессе в интересах юрлица, в пользу которого предъявляется иск". "Роснефть" действует в качестве представителя "Башнефти", добавил представитель ответчика.

"Все три истца подали заявление с грубейшими нарушениями, которые не позволяют рассмотреть все три заявления по существу. Иск подлежит оставлению без рассмотрения", — сказал юрист АФК.

Он заявил также, что в доверенности Минземимущества Башкирии, выданной лицу, подписавшему иск, отсутствует печать, а подача иска от имени "Башнефти" противоречит уставу компании, так как выработка позиции по корпоративным конфликтам относится к компетенции совета директоров, который этот вопрос не рассматривал.

Арбитраж Башкирии в четверг рассматривает иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году.