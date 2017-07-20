Выплаты по "Югре" после протестов Генпрокуратуры хотели приостановить

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) после протестов Генпрокуратуры хотели приостановить выплаты вкладчикам банка "Югра", но после консультаций с банками изменили решение, сообщил журналистам глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов. "ВТБ 24" является одним из банков-агентов по выплате возмещений вкладчикам "Югры".
"Вечером после протеста Генпрокураторы ЦБ и АСВ решили выплаты приостановить. Мы провели консультации — они продолжались вплоть до полуночи вчера, и окончательное решение ЦБ и АСВ — выплаты сегодня начать", — сказал Задорнов.
В среду представитель АСВ сообщил журналистам, что АСВ будет осуществлять выплаты вкладчикам банка "Югра" в соответствии с запланированным графиком – с 20 июля. Банками-агентами ранее были выбраны "ВТБ 24", Сбербанк, Россельхозбанк, ФК "Открытие" и "Уралсиб".
Банк "Югра" основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.