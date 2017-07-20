Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с банком "Югра", заявил Песков

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Кремль не полномочен вмешиваться в ситуацию с банком "Югра", это не его вопрос, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не вопрос Кремля. Вы знаете, у нас есть мегарегулятор, который осуществляет свои функции по контролю и регулированию за финансово-кредитной системой Российской Федерации и работой финансово-кредитных учреждений. Они, вы знаете, самостоятельный орган. И существует также прокуратура со своей точкой зрения. И в данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию", — заявил Песков.

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода.

В среду вечером Генпрокуратура потребовала отменить эти приказы ЦБ. В пресс-службе ЦБ подтвердили получение протеста и заявили, что регулятор подготовит свою позицию в установленный срок.

Как пояснял ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами. Выплаты вкладчикам банка "Югра" станут одним из крупнейших страховых случаев за период расчистки банковской системы, констатировали ранее в ЦБ. По информации Банка России, объем вкладов в "Югре" на 1 июня оценивался в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ. Выплаты вкладчикам банка начались в этот четверг.

Банк "Югра" основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала. По данным РИА Рейтинг, на 1 июня банк занимал 29-е место в списке российских банков с активами в размере 322,9 миллиарда рублей.