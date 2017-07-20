Гендиректором "Силовых машин" стал Юрий Петреня

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Генеральный директор "Силовых машин" Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон, новым главой компании назначен его заместитель Юрий Петреня, говорится в пресс-релизе компании.

"Генеральный директор ПАО "Силовые машины" Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон. 20 июля 2017 года на должность генерального директора ПАО "Силовые машины" назначен Юрий Петреня, до этого работавший заместителем генерального директора – техническим директором ПАО "Силовые машины", — сообщает компания.

"Юрий Кириллович Петреня — один из самых высококвалифицированных специалистов и опытных руководителей отрасли, который сможет создать необходимые условия для дальнейшего эффективного развития компании", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров "Силовых машин" Алексея Мордашова.

На минувшей неделе ряд СМИ сообщили о задержании Филиппова по подозрению в разглашении гостайны. Впоследствии главу компании, по информации прессы, якобы отпустили под подписку о невыезде. Официально эта информация не комментировалась.

Немецкий концерн Siemens 10 июля заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, предназначавшихся для ТЭС в Тамани, перемещены в Крым, поэтому компания инициирует уголовное расследование и подаст иски о возвращении турбин в Тамань и прекращении поставок в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на ООО "Сименс технологии газовых турбин" — совместном предприятии Siemens (контролирует 65%) и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) в Ленинградской области.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 11 июля заявил, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страной происхождения размещаемой в Крыму технологической продукции, связанной с энергетикой, является Россия.