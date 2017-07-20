Совет директоров "Силовых машин" обсудил вопрос об увольнении гендиректора

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Совет директоров ПАО "Силовые машины" в среду рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора Романа Филиппова.

Из материалов компании следует также, что на заседании обсуждался вопрос о назначении нового руководителя. Решения, который были приняты, не раскрываются.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ допросили Филиппова по подозрению в разглашении государственной тайны. В компании комментировать эту информацию отказались, отметив, что гендиректор находится на рабочем месте.

"Силовые машины" были основаны в 2000 году. Бизнес компании связан с энергетическим машиностроением, она входит в десятку мировых лидеров отрасли.