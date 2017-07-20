Жидков: "Швабе" ставит цель расширить выпуск гражданской продукции до 81%

Заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Дмитрий Жидков рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной о новинках, которые компания представила на авиакосмическом салоне МАКС-2017 в Жуковском, а также о перспективах холдинга и планах работы на будущее:

- Дмитрий Владимирович, стенд "Швабе", представлен на аэрокосмическом салоне в несколько непривычном, "космическом" ключе.

— Да, в этом году мы захотели отойти от представления нашего холдинга в привычном для многих ключе. Основную ставку сделали на представление всех граней радиоэлектронного кластера госкорпорации Ростех — это более 70 передовых разработок. Космическая тема выбрана не случайно, так как "гвоздем" экспозиции является широкозахватная мультиспектральная оптико-электронная аппаратура "Аврора" для малых космических аппаратов, а также системы оптического наблюдения.

Стенд разделён на несколько зон. Например, в авиационной расположилось бортовое оборудование и оптико-электронные системы, а также оборудование для передачи сигналов. Есть и интерактивная зона — в ней представлен тир, где любой желающий может пострелять.

Также мы представляем малогабаритные стабилизированные оптические системы для различных типов техники, облегченные зеркала из астроситалла и карбида кремния для крупногабаритной оптики и многое другое.

- Что представляет собой аппаратура "Аврора"?

— Это новое поколение космического оборудования для съемки земной поверхности. "Аврора" изготавливалась нами для космического аппарата "Аист-2Д", который в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" в прошлом году был запущен с космодрома Восточный. Изделие предназначено для получения снимков земной поверхности. Оно может вести съемку в монохроматическом и трех спектральных каналах на расстоянии до 700 километров.

Важно отметить, что "Аврора" соответствует лучшим зарубежным аналогам по разрешению снимка и ширине полосы захвата. Среди ее основных достоинств — относительно малый вес для аппаратуры такого рода — всего 76 килограмм.

- Особым вниманием посетителей пользуется стенд, где вы представляете сверхоблегченные зеркала.

— Да, это наши уникальные разработки для авиационно-космической отрасли. Среди них облегченные зеркала из карбида кремния и ситалла, сверхоблегченные зеркала из ситалла и оптико-механический блок сканирующего зеркала. Вся эта аппаратура направлена на гражданские цели — дистанционное зондирование Земли.

Оптико-механический блок сканирующего зеркала, например, используется в космической аппаратуре для обеспечения равномерной развертки изображения, облегченное зеркало из карбида кремния — для создания оптических элементов крупногабаритных телескопов, а также при изготовлении зеркал для мощных лазерных установок.

Особое внимание посетителей мы обращаем на перспективный материал для авиационно-космической отрасли — карбид кремния. Он обладает высокой удельной жесткостью, прочностью и теплопроводностью. По сравнению с астроситаллом, например, карбид кремния в 100 раз превосходит его по теплопроводности.

- А в чем особенность зеркал из астроситалла?

— В технологии изготовления. Для создания зеркал из астроситалла используется современное оборудование, которое позволяет из монолитной заготовки убрать часть материала. Форма и размеры ячеек определяются высокоточными расчетами. В итоге мы можем создавать изделия с коэффициентом облегчения до 80%.

- Где применяются данные зеркала?

— В основном они применяются для дистанционного зондирования Земли, аэрофотосъемки, а также в оптических и оптико-электронных системах слежения.

- Если говорить о будущем холдинга "Швабе", какие цели вы ставите перед собой?

— "Швабе" достаточно много производит оборонной продукции. На сегодняшний день одна из главных задач, которая стоит перед компанией, — выход на новые гражданские рынки. Все понимают трудности, связанные с переводом "оборонки" на выпуск продукции гражданского назначения. Перед нами поставлена задача до 2025 года, не снижая общего объема выпуска, поднять долю гражданской продукции до 81%.

Сегодня мы ведем большую работу по разработке, выпуску и адаптации продукции к гражданским нуждам. К примеру, в Жуковском мы представляем камеры, которые могут отфильтровывать "ненужную информацию". Смотрите — подносим к камере, например, эту закрытую папку, и вы с легкостью можете различить то, что хранится внутри нее.

Еще один пример — уникальная камера, в которой совмещаются видео и тепловизионный сигналы. С ее помощью можно получать информацию о наблюдаемых объектах, несмотря на туман, пыль, дым и так далее. Все эти возможности, которые ранее мы использовали в оборонной продукции, будут доступны и в гражданском секторе. Впереди у холдинга "Швабе" новые задачи, результатами решения которых мы с удовольствием поделимся уже на следующем международном авиакосмическом салоне.