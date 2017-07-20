Сбербанк создал структуру для кредитования малого бизнеса, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дочерняя микрокредитная компания Сбербанка "Выдающиеся кредиты" начнет работать в ближайшее время и будет специализироваться на выдаче займов для микро- и малого бизнеса, в том числе индивидуальным предпринимателям, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

На этапе пилотного проекта, который стартует в третьем квартале, выдача микрозаймов до 1 миллиона рублей для предпринимателей будет осуществляться в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. По итогам пилотного проекта планируется расширить линейку продуктов и количество регионов, отмечает издание. Какими будут ставки по займам микрокредитной компании, в Сбербанке не раскрывают, отмечая, что их цена будет на уровне кредитной ставки небольших региональных банков.

Директор дивизиона корпоративного кредитования Сбербанка Сергей Бессонов отметил, что решение о создании микрокредитной компании принималось в том числе с учетом стратегии развития малого и среднего предпринимательства, утвержденной в июне прошлого года распоряжением правительства.

"При работе с клиентом мы исходим из того, что заемщик "Выдающихся кредитов" сможет пользоваться расчетными продуктами банка. В результате мы лучше узнаем клиента, оценим его бизнес, что позволит в будущем предложить ему более привлекательные условия кредитования уже в Сбербанке", — цитирует издание Бессонова.

"Выдающиеся кредиты" зарегистрированы 18 мая 2017 года, 4 июля компания внесена в реестр ЦБ, 99% акций принадлежит компании "Корус Консалтинг СНГ", которая на 100% принадлежит "Сбербанку". Генеральным директором назначен Валерий Коломыцев, ссылается издание на систему СПАРК.

Участники рынка в целом положительно относятся к выходу Сбербанка в сегмент микрофинансирования, полагая, что это поможет повысить доступность финансирования для малого бизнеса, пишет газета. Сейчас основными игроками на рынке кредитования малого бизнеса являются региональные микрофинансовые компании, которые финансируются из бюджетов регионов. Коммерческих игроков, даже в лице "дочек" госбанков, на данном рынке практически нет. Несколько лет в группе ВТБ была принадлежащая "ВТБ 24" компания "Микрофинанс", которая занималась в том числе предоставлением займов малому бизнесу. Однако в 2015 году проект был закрыт как неэффективный, напоминает издание.