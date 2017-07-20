Центробанк отозвал лицензию у Межтопэнергобанка

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Банк России с 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Межтопэнергобанка, говорится в сообщении регулятора.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, на 1 июня занимал 94-е место в банковской системе РФ.