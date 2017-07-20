Приставы хотят списать около триллиона рублей долгов россиян перед банками

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Судебные приставы могут списать в 2017 году около триллиона рублей безнадежных долгов россиян перед банками, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

"В 2017 году приставы могут списать около одного триллиона рублей безнадежных долгов граждан перед банками, следует из данных, предоставленных ФССП "Известиям". Объем кредитной задолженности, невозможной к взысканию после решения суда, ежегодно растет — в этом году приставы смогут взыскать примерно половину переданных им долгов. За первые пять месяцев текущего года в ФССП поступило четыре миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более двух триллионов рублей", — сообщает газета.

По данным ФССП, отмечает издание, число прекращенных исполнительных производств о взыскании долгов граждан перед банками ежегодно увеличивается. Так, в 2016 году приставы завершили два миллиона из пяти миллионов производств, находившихся в работе. Общая сумма задолженности составляла три триллиона рублей. За пять месяцев 2017 года в ФССП поступили четыре миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более двух триллионов рублей, и 817 тысяч из них уже прекращены без взыскания.

"Таким образом, с января по май 2017 года приставы закрыли 18,6% производств. По прогнозам источника "Известий", близкого к ФССП, за шесть месяцев этот показатель — с учетом темпов взыскания — составит 24,48%, а до конца года из дел, полученных за первые пять месяцев, планируется закрыть без достижения результата 49%", — пишет газета.

По данным источника издания, 49% закрытых исполнительных производств — это фактически один триллион списанных безнадежных долгов. Источник подчеркнул, что все чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.