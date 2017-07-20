Приставы хотят списать около триллиона рублей долгов россиян перед банками

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Судебные приставы могут списать в 2017 году около триллиона рублей безнадежных долгов россиян перед банками, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
По данным ФССП, отмечает издание, число прекращенных исполнительных производств о взыскании долгов граждан перед банками ежегодно увеличивается. Так, в 2016 году приставы завершили два миллиона из пяти миллионов производств, находившихся в работе. Общая сумма задолженности составляла три триллиона рублей. За пять месяцев 2017 года в ФССП поступили четыре миллиона исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более двух триллионов рублей, и 817 тысяч из них уже прекращены без взыскания.
По данным источника издания, 49% закрытых исполнительных производств — это фактически один триллион списанных безнадежных долгов. Источник подчеркнул, что все чаще причиной для окончания производства становится невозможность взыскания задолженности.