В Рязани открыли производство пластиковых водосточных систем "Технониколь"

РЯЗАНЬ, 19 июл — РИА Новости. Корпорация "Технониколь" открыла в Рязанской области производство пластиковых водосточных систем с объемом инвестиций около 500 миллионов рублей, сообщает в среду правительство региона.

Завод по выпуску водосточных систем "Технониколь" размещен в реконструированном цехе бывшего завода ЗИЛ. Предприятие будет производить продукцию для отвода с кровли дождевой воды и защиты фундамента, подвала и фасадов от ее разрушительного воздействия.

В церемонии открытия принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов. Глава региона и операционный директор корпорации "Технониколь" Игорь Брязгунов дали старт к запуску первой производственной линии. Глава региона отметил, что, несмотря на сложные экономические условия, "Технониколь" открывает в России новые передовые производства.

"Компания стремится использовать самые современные технологии и оборудование, совершенно по-новому обучать людей. Такие предприятия пользуются, и впредь будут пользоваться господдержкой. Я думаю, что тот большой потенциал, который есть у "Технониколь", позволит компании развиваться дальше", – сказал Любимов.

По словам Брязгунова, корпорация планирует реконструировать все ранее принадлежавшие заводу ЗИЛ производственные площадки к 2023 году. "Сейчас не самое простое время для больших проектов, пока мы реализуем подобные инвестиционные проекты стоимостью до полумиллиарда рублей. Надеюсь, что те программы инвестиционной поддержки, которые работают в области, позволят нам реанимировать часть проектов и заново построить заводы, приобрести оборудование и запустить новое производство в регионе", — сказал Брязгунов.

"Технониколь" основана в 1993 году, является международным производителем строительных материалов. Группа имеет 52 производственные площадки в 8 странах мира (Россия, Украина, Белоруссия, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 18 учебных центров, 5 научных центров, 21 представительство в 17 странах мира. Продукция поставляется более чем в 80 государств. Выручка производственного комплекса группы за 2016 составила 70 миллиардов рублей.

В Рязанской области работают шесть предприятий корпорации "Технониколь". Общий объем отгруженных товаров, выпущенных предприятиями корпорации в Рязанской области, превышает 16 миллиардов рублей в год.

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