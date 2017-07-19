МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Представители ряда крупных энергетических компаний Европы высказались против новых санкций США в отношении РФ, пишет газета Handelsblatt.

"С точки зрения Европы дополнительные объемы природного газа из России необходимы, так как наши объемы добычи начинают в значительной степени снижаться", — заявил глава правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле в интервью изданию. Он отметил, что необходимо повысить уровень надежности поставок из России и гарантировать европейским клиентам привлекательные условия вместо того, чтобы создавать угрозу экспорту энергоносителей из РФ.

Управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил, что новые санкции "будут иметь вопиющее влияние на нефте- и газоснабжение в целом". Он отметил, что речь идет обо всех трубопроводах, использующихся для экспорта нефти и газа из России. "Последствия коснутся всех – от Китая до западной Европы".

Сенат конгресса США 15 июня одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку.

При этом США "продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2", принимая во внимание его пагубное воздействие на энергобезопасность Евросоюза и развитие рынка газа в Центральной и Восточной Европе и на реформы энергетики на Украине", говорится в тексте законопроекта.

Сейчас законопроект находится на согласовании в палате представителей. Из-за процедурных формальностей голосование по нему было перенесено. В случае утверждения законопроекта обеими палатами конгресса, документ должен быть передан на подпись президента США.