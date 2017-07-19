МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект, дающий авиакомпаниям право исключать норму о бесплатном провозе багажа, если авиабилет не предусматривает возврат денег при расторжении договора о воздушной перевозке.

Проект был внесен правительством РФ в мае 2014 года и принят в первом чтении в июне того же года.

В обновленной редакции проекта закона ко второму чтению говорится, что при приобретении невозвратных авиабилетов, не предусматривающих бесплатный провоз багажа, "пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при сдаче им багажа также провоз этого багажа".

При этом сохраняется условие о бесплатной перевозке ручной клади. В законопроекте также говорится, что авиаперевозчик должен информировать пассажиров об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки билета.

Закон, по задумке авторов, должен вступить в силу через 60 дней после его официального опубликования.

При этом, согласно поправкам, возвратный авиабилет должен содержать норму бесплатного провоза багажа. Пассажиру придется оплачивать провоз своего багажа только в том случае, если он будет превышать установленные нормы.