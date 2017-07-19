Рябков об ответных мерах на санкции: Россия уверена в своей правоте

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Москва убеждена в оправданности своей позиции по ответным мерам на введенные Вашингтоном санкции против РФ и не будет отменять их под нажимом, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Под нажимом никто никогда не будет делать ничего, что требуется той стране, которая пытается такой нажим оказать, это противоправное действие, оно не укладывается в нормы международного права. Суть в том, что наша позиция основывается на вере в собственную правоту, убежденности в том, что мы делаем все в интересах защиты международного правопорядка… Сколько бы на эту тему ни глумились наши недруги, это твердая основа нашего поведения", — сказал Рябков, отвечая на вопрос, можно ли считать эффективными ответные санкции РФ в адрес США, если они вредят российской экономике.