Генпрокуратура опротестовала приказы ЦБ по деятельности банка "Югра"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ опротестовала два приказа Банка России, касающиеся деятельности банка "Югра", сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Он отметил, что приказы изданы безосновательно, так как не было учтено, что Банк России как при осуществлении надзорных функций, так и в ходе проведения проверок не выявлял нарушений банком "Югра" обязательных нормативов.

"Таким образом, основания для назначения временной администрации по управлению ПАО Банк "Югра" отсутствуют. ПАО Банк "Югра" является финансово устойчивой кредитной организацией, обладает необходимым запасом ликвидности, имеет достаточное количество средств для осуществления деятельности. Введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму", — сказал Куренной.

Он добавил, что введение временной администрации повлечет ущерб для федерального бюджета на сумму более 170 миллиардов рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране.

ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода. Как пояснял зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях с вкладами.