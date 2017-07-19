АФК пожаловалась в администрацию президента на судью по делу с "Роснефтью"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. АФК "Система" обратилась с жалобой на действия судьи, которая ведет заседания по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей; жалоба направлена председателю Верховного суда, в администрацию президента РФ, в Высшую квалификационную коллегию судей и председателю Арбитражного суда Уральского округа, сообщил РИА Новости официальный представитель АФК Сергей Копытов.

Арбитраж Башкирии в среду рассматривал иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" убытков, причиненных, по мнению истцов, "Башнефти" при реорганизации ответчиками башкирской нефтяной компании в 2014 году. Рассмотрение иска продолжится 20 июля.

"Порядок ведения судьей процесса, принимаемые судьей решения, включая отклонение абсолютно всех ходатайств ответчиков и третьих лиц, кроме лиц, действующих в интересах истцов, не могут не вызывать серьезных сомнений в ее беспристрастности и вынудили нас обратиться с жалобой на ее незаконные действия к председателю Верховного суда, в администрацию президента России, в Высшую квалификационную коллегию судей и председателю Арбитражного суда Уральского округа", — сказал Копытов

По его словам, судебное заседание в Уфе "все больше напоминает средневековые процессы". "Любые возражения ответчиков отметаются. Стоит ли говорить об иных нарушениях, если иностранцу с пришедшим на судебное заседание переводчиком отказывают в праве выступить только на том основании, что он лично не владеет русским языком", — сказал Копытов.

Ходатайства

"Также, по совершенно непонятной причине, судья очень спешит, назначая следующее заседание на завтрашнее утро. Это при том, что на настоящий момент истцами, ответчиками и третьими лицами в суд было подано около 200 документов, их общий объем – около 6000 страниц. Непонятно, когда судья могла не то, что вникнуть в каждый из этих документов, но и просто бегло ознакомиться с ними", — добавил Копытов.

Арбитражный суд Башкирии в среду отклонил ходатайство АФК "Система" о назначении финансово-экономической экспертизы по иску "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей. АФК "Система" намерена подать апелляцию на данное решение арбитража. АФК также попросила суд назначить финансово-экономическую экспертизу по оценке пакета акций АО "Система-Инвест" (49,4%), принадлежавших "Башнефти" до ее реорганизации в 2014 году. Кроме того, суд отказался привлекать к делу иностранца и немецкую компанию в качестве третьих лиц. Гражданин Германии Александр Марсель Вёрле, а также немецкая компания "Танн Кэпитал Гмбх" в лице ее представителя Йозефа Нахмана, просили привлечь их в качестве третьих лиц без самостоятельных требований к рассмотрению спора вокруг "Башнефти".

Представители "Башнефти" и "Роснефти" выступали против привлечения указанных лиц к рассмотрению иска, поскольку они, также как и акционер Алексей Кислицын, которого суд ранее отказался привлечь к иску в качестве соистца, приобрели акции "Башнефти" уже после подачи иска к "Системе".

Ранее суд отклонял и другие ходатайства "Системы". Так, суд отклонил ходатайство топ-менеджера АФК "Система", сына основного владельца корпорации Феликса Евтушенкова о вступлении в дело третьим лицом на стороне ответчика. Также суд отказался привлекать в качестве соистца миноритарного акционера "Башнефти" Алексея Кислицына, ходатайство которого поддержали представители "Системы-Инвест" и АФК.