Interjet подтвердила готовность заключить контракт на 10 самолетов SSJ100

ЖУКОВСКИЙ, 19 июл — РИА Новости. Мексиканская авиакомпания Interjet готова заключить новый контракт на поставку 10 пассажирских воздушных судов Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Мы сегодня с Interjet провели переговоры, они подтвердили готовность заключить контракт на 10 SSJ, это новый контракт", — рассказал он.

Interjet является одним из крупнейших эксплуатантов SSJ100, выполняя полеты с 2013 года. Interjet уже имеет контракт на 30 самолетов SSJ100. Мексиканской авиакомпании уже поставлено 22 воздушных судна.