Ткачев рассказал, сколько зерна соберут производители при хорошей погоде

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Аграрии России могут собрать более 105 миллионов тонн зерна по итогам 2017 года, если осенью будет благоприятная погода, сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Если же будет теплая сухая осень, и мы сможем в оптимальные сроки — до 1 ноября — завершить уборку за Уралом и в Сибири, то вполне можем рассчитывать, что урожай зерновых превысит 105 миллионов тонн и выше", — сказал Ткачев.

"Это ниже уровня прошлого года, но достаточно, чтобы обеспечить внутреннее потребление — 70 миллионов тонн, и направить излишки на экспорт — более 35 миллионов тонн", — добавил министр.

В текущем году Минсельхоз уже несколько раз менял прогноз по сбору урожая зерновых, называя цифры от 100 до 110 миллионов тонн. Корректировать прогноз пришлось из-за погодных катаклизмов, в том числе необычно холодной погоды в центральной России весной и в начале лета.

В 2016 году Россия получила рекордный урожай зерновых за все постсоветское время — 120,7 миллиона тонн в чистом весе, включая 73,3 миллиона тонн пшеницы.