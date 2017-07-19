"Газпром" ведет подготовительные работы по второй нитке "Турецкого потока"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. "Газпром" проводит подготовительные мероприятия на мелководье по строительству второй нитки "Турецкого потока", говорить о начале строительства нельзя, сообщил РИА Новости официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

В среду газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на одного из контрагентов подрядчика и федерального чиновника, что "Газпром" начал укладку второй нитки "Турецкого потока". По словам одного из источников издания, на дно Черного моря уже уложено порядка 20-25 километров трубы. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о начале строительства второй нитки "Турецкого потока", Куприянов сказал: "Не соответствует".

"(Идут — ред.) подготовительные мероприятия на мелководье", — пояснил он.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае текущего года.

Как ранее неоднократно заявляли представители российских властей, строительство второй и последующей ниток "Турецкого потока", предназначенных для европейских потребителей, возможно только после получения гарантий ЕС и Еврокомиссии, что данная инфраструктура будет востребована.