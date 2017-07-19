В ОАК дали прогноз по мировому спросу на гражданские самолеты до 2036 года

Модель самолета МС-21 на стенде на стенде Объединенной авиастроительной корпорации. Архивное фото

Модель самолета МС-21 на стенде на стенде Объединенной авиастроительной корпорации. Архивное фото

ЖУКОВСКИЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.), 19 июл — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прогнозирует мировой спрос на гражданские воздушные суда в ближайшие 20 лет в объеме почти 42 тысячи самолетов, говорится в обзоре производителя.

"Согласно представленному сегодня на авиасалоне МАКС-2017 прогнозу рынка, Объединенная авиастроительная корпорация оценивает общий мировой спрос за период с 2017 по 2036 год на новые пассажирские самолеты вместимостью более 30 кресел в 41,8 тысячи воздушных судов. Их стоимость составит 5,7 триллиона долларов в каталожных ценах 2017 года", — говорится в обзоре.

Наибольшим спросом у авиакомпаний, по мнению корпорации, будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты вместимостью 120 и более кресел, на долю которых придется 63% общего количества новых воздушных судов и 55,5% общего объема рынка в денежном выражении (более 3 триллионов долларов). В этом сегменте ОАК развивает программу MC-21.

Новых реактивных самолетов вместимостью 61-120 кресел в ближайшие 20 лет в мире будет продано порядка 4,6 тысячи единиц (11% от общего количества), что составит 5,4% суммарной каталожной стоимости всех новых пассажирских самолетов, или 311 миллиардов долларов (программа SSJ 100).

Общий спрос на широкофюзеляжные машины составит 17,8% рынка (7450 самолетов). Это более 39% рынка в денежном выражении — 2,2 триллиона долларов. ОАК совместно с СОМАС работают над программой широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения. Спрос на турбовинтовые самолеты вместимостью от 30 кресел составит порядка 2,3 тысячи самолетов (программа Ил-114).

"Особые усилия корпорации направлены на совершенствование рыночных механизмов продаж новых воздушных судов. Сегодня совместно с ведущими лизинговыми компаниями, национальными и международными финансовыми институтами мы создаем максимально привлекательные условия приобретения, лизинга, кредитования и обратного выкупа отечественных самолетов, с гарантией их остаточной стоимости", — приводятся слова президента ОАК Юрия Слюсаря.