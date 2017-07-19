В ОАК дали прогноз по мировому спросу на гражданские самолеты до 2036 года
12:4619.07.2017
(обновлено: 12:47 19.07.2017)
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ЖУКОВСКИЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.), 19 июл — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) прогнозирует мировой спрос на гражданские воздушные суда в ближайшие 20 лет в объеме почти 42 тысячи самолетов, говорится в обзоре производителя.
"Согласно представленному сегодня на авиасалоне МАКС-2017 прогнозу рынка, Объединенная авиастроительная корпорация оценивает общий мировой спрос за период с 2017 по 2036 год на новые пассажирские самолеты вместимостью более 30 кресел в 41,8 тысячи воздушных судов. Их стоимость составит 5,7 триллиона долларов в каталожных ценах 2017 года", — говорится в обзоре.
Наибольшим спросом у авиакомпаний, по мнению корпорации, будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты вместимостью 120 и более кресел, на долю которых придется 63% общего количества новых воздушных судов и 55,5% общего объема рынка в денежном выражении (более 3 триллионов долларов). В этом сегменте ОАК развивает программу MC-21.
Первый полет нового пассажирского лайнера МС-21-300 прошел 28 мая.
Пилотировал самолет летчик-испытатель Олег Кононенко. Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев.
Первый полет прошел в штатном режиме, все системы работали без сбоев.
Во время полета была выполнена имитация захода на посадку и проход над полосой с набором высоты и разворотом.
МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, которые должны составить конкуренцию Airbus320 и Boeing737 и сменить советские самолеты Ту, Як и Ан.
Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета.
Разработка МС-21 стартовала в начале 2000-х годов. ОКБ им. А.С. Яковлева использовало идеи и технические наработки проекта самолета аналогичного назначения Як-242, разработанного в 1995 году.
Это первый российский лайнер с крылом из высокопрочных композитных материалов, конструкция которого дает значительные преимущества в аэродинамике.
Инновационные решения в двигателе сократили потребление топлива, а также вредные выбросы и шум, обеспечили более высокую крейсерскую скорость самолета.
За счет современных материалов удалось заметно снизить вес лайнера.
Доля компонентов иностранных поставщиков в МС-21 не превышает 40%. Основную часть бортовой аппаратуры для самолетов будет производить концерн "Радиоэлектронные технологии".
Производство новых лайнеров позволит российским авиакомпаниям расширить свой парк, не закупая самолеты за границей.
Ожидается, что первые 50 самолетов закупит "Аэрофлот". Поставки намечены на конец 2018 — начало 2019 года.
Группа ВЭБ инвестировала 90 миллионов долларов в создание первого экземпляра российского пассажирского самолета МС-21, а также сделала заказ на 30 новых воздушных судов.
С 2020 года корпорация "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года — до 70 машин в год.
Новых реактивных самолетов вместимостью 61-120 кресел в ближайшие 20 лет в мире будет продано порядка 4,6 тысячи единиц (11% от общего количества), что составит 5,4% суммарной каталожной стоимости всех новых пассажирских самолетов, или 311 миллиардов долларов (программа SSJ 100).
Общий спрос на широкофюзеляжные машины составит 17,8% рынка (7450 самолетов). Это более 39% рынка в денежном выражении — 2,2 триллиона долларов. ОАК совместно с СОМАС работают над программой широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения. Спрос на турбовинтовые самолеты вместимостью от 30 кресел составит порядка 2,3 тысячи самолетов (программа Ил-114).
"Особые усилия корпорации направлены на совершенствование рыночных механизмов продаж новых воздушных судов. Сегодня совместно с ведущими лизинговыми компаниями, национальными и международными финансовыми институтами мы создаем максимально привлекательные условия приобретения, лизинга, кредитования и обратного выкупа отечественных самолетов, с гарантией их остаточной стоимости", — приводятся слова президента ОАК Юрия Слюсаря.
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