Абдулатипов: самолет МАИ-411 производства КЭМЗ имеет хорошие перспективы

ЖУКОВСКИЙ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.), 19 июл — РИА Новости. Новый четырехместный сверхлегкий самолет МАИ-411, образец которого представил на МАКС-2017 Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ) из Дагестана, получил высокие оценки на выставке и имеет хорошие перспективы на авиарынке, поскольку аналогов этим самолетам в России практически нет, сообщил РИА Новости глава республики Рамазан Абдулатипов.

XIII международный авиакосмический салон проходит на аэродроме Летно-исследовательского института имени М.М. Громова с 18 по 23 июля, в нем участвуют более 650 российских, а также зарубежных компаний из 36 стран. Глава Дагестана и полпред президента России в СКФО Олег Белавенцев осмотрели образец нового самолета, обсудили с руководством предприятия перспективы расширения производства.

Под данным КЭМЗ, по тактико-техническим характеристикам многоцелевой самолет МАИ-411 близок к европейскому CS-23 и американскому FAR-23. Он собран из авиационного алюминия, а обшивка — из сверхлегкого композитного материала. В настоящее время в планах завода — выпустить три таких самолета.

ОАО "Концерн КЭМЗ" специализируется на выпуске деталей и комплектующих к авиатехнике, которая составляет 80% всей производимой продукции.

"Сегодня КЭМЗ является заводом всероссийского значения, который не только производит стратегическую импортозамещающую продукцию для ВКС России, но и выполняет целый комплекс социальных задач в регионе", — отметил Абдулатипов.