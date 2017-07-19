Путин подписал закон о продлении соглашения о маркировке шуб в ЕАЭС

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия соглашения о реализации проекта введения маркировки товаров из натурального меха в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 2018 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с соглашением о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта введения маркировки товаров контрольными знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха", оборот изделии из натурального меха без маркировки товаров контрольными идентификационными знаками (КИЗами) на территориях стран-участниц пилотного проекта (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и РФ) запрещен.

Основной целью реализации соглашения является противодействие поступлению в легальный оборот на территории стран-участниц пилотного проекта фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной продукции, а также повышение эффективности государственного контроля за обращением отдельных групп товаров, отмечали авторы законопроекта о ратификации.

Государства-члены Евразийского экономического союза согласились продлить срок действия соглашения с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года, подписав протокол о продлении срока действия соглашения о реализации в 2015–2016 годах пилотного проекта о введении маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха" от 8 сентября 2015 года.