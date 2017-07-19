СМИ узнали о начале строительства второй нитки "Турецкого потока"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. "Газпром" начал укладку второй нитки "Турецкого потока", пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на одного из контрагентов подрядчика и федерального чиновника.

По словам одного из источников издания, на дно Черного моря уже уложено порядка 20-25 километров трубы. Работы выполняет корабль-трубоукладчик Audacia швейцарской компании Allseas, выигравшей тендер "Газпрома" на прокладку трубы под водой. По данным marinetraffic.com, судно находится недалеко от поселка Малый Утриш. В течение последних суток Audacia движется со скоростью 0,1-0,15 узла в час по маршруту, где ранее была проложена первая нитка "Турецкого потока", что приблизительно соответствует скорости укладки трубы, отмечает издание.

Согласно данным Allseas, Audacia может принять на борт до 14 тысяч тонн труб. Пополнением их запаса, по словам собеседника издания, занимаются грузовые корабли Highland Navigator и Baccara. По данным marinetraffic.com, с вечера 17 июля до вечера 18 июля они совершили два рейса от порта Анапы до Audacia, некоторое время сопровождали ее на маршруте и вернулись обратно. На рейде порта Анапы находится также грузовик "Евдокия", который прибыл из Болгарии с грузом труб в ночь с 17 на 18 июля.

Пока "Газпром" сообщал о строительстве подводной части только первой нитки "Турецкого потока". Прокладкой мелководного участка занимался все тот же трубоукладчик Audacia, отмечает издание. В конце июня эстафету от него принял еще один корабль Allseas — Pioneering Spirit. Министр энергетики РФ Александр Новак 10 июля заявил, что уже построено около 50 километров газопровода по дну Черного моря.

Между тем представитель Allseas сообщил изданию, что построено 100 километров трубы. Началось ли строительство второй нитки, он не сказал. Audacia занимается "техническим работами", заявил представитель "Газпрома", но какими именно, уточнять не стал.

Пресс-служба "Газпрома" сообщила: "Компания сосредоточена на строительстве первой нитки".

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.