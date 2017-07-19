СМИ узнали о начале строительства второй нитки "Турецкого потока"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. "Газпром" начал укладку второй нитки "Турецкого потока", пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на одного из контрагентов подрядчика и федерального чиновника.
Согласно данным Allseas, Audacia может принять на борт до 14 тысяч тонн труб. Пополнением их запаса, по словам собеседника издания, занимаются грузовые корабли Highland Navigator и Baccara. По данным marinetraffic.com, с вечера 17 июля до вечера 18 июля они совершили два рейса от порта Анапы до Audacia, некоторое время сопровождали ее на маршруте и вернулись обратно. На рейде порта Анапы находится также грузовик "Евдокия", который прибыл из Болгарии с грузом труб в ночь с 17 на 18 июля.
Между тем представитель Allseas сообщил изданию, что построено 100 километров трубы. Началось ли строительство второй нитки, он не сказал. Audacia занимается "техническим работами", заявил представитель "Газпрома", но какими именно, уточнять не стал.
Пресс-служба "Газпрома" сообщила: "Компания сосредоточена на строительстве первой нитки".
Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.