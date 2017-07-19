В СПЧ предлагают изменить концепцию закона о контрактной системе госзакупок

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предлагают изменить концепцию закона о контрактной системе госзакупок: выигрывать тендер должна не та компания, которая предложила наименьшую цену, а предложившая меньшую цену при приемлемом качестве и имеющая необходимый штат квалифицированных сотрудников, заявил РИА Новости замглавы СПЧ Евгений Бобров.

Выездное заседание президентского СПЧ в Псковской области состоялось 17-18 июля. Правозащитники провели прием граждан, посетили социальные учреждения, места принудительного содержания, встретились с ветеранами, представителями судейского сообщества, руководителями местных НКО. Итоги этой работы подвели во вторник на совещании с участием губернатора региона Андрея Турчака, представителей госорганов и общественников.

Бобров отметил, что основной темой работы правозащитников в регионе стали вопросы сохранения культурного и исторического наследия. Представители СПЧ посетили, в частности, Псковский кремль, Изборскую крепость, Печоры; и везде, по словам правозащитников, складывается одна и та же ситуация: работа по реставрации памятников фактически блокируется из-за концепции закона "о контрактной системе в сфере госзакупок".

"Сейчас в связи с законом 44-м о контрактной системе госзакупок выиграли тендеры на реставрацию кооперативы всякие — "рога и копыта". В частности, Псковский кремль реставрирует организация из Курганской области, которая не имеет ни опыта, ни работников соответствующих. Разумеется, составленный ими проект был раскритикован и псковскими властями, и министерством культуры. И никак наши коллеги не могут избавиться от этой организации, потому что она конкурс выиграла", — пояснил Бобров.

Сейчас эта организация судится, чтобы получить допуск к контракту, отметил он. Собеседник агентства уточнил, что подобные проблемы характерны не только для Псковской области, но и для других регионов. Таких ситуаций не должно возникать, подчеркнул представитель СПЧ, — идет время, памятник не реставрируется, возникает необходимость объявлять новый тендер, который может обойтись дороже.

"Мы будем предлагать изменить 44-й закон, когда выигрывает тот, кто предлагает наименьшую сумму за любое качество – такого быть не должно… Будем предлагать его изменить, потому что сама концепция закона должна быть другой – должен при приемлемом качестве выигрывать тот, кто наименьшую цену предложил, но при этом он должен иметь необходимый штат квалифицированных сотрудников и финансы, а не просто 10 тысяч рублей", — заявил замглавы СПЧ.

Желательно также, чтобы исполнитель контракта набирал работников еще и из числа местных жителей, либо чтобы организация была бы зарегистрирована на этой территории, добавил правозащитник.

"Потому что местные жители плохо выполнять работу не будут. Второе: в определенных сферах в любом случае должна быть возможность у местной администрации выполнять работы своими силами, чтобы непосредственно местные жители работали, которые постоянно этим занимаются. Не будут гастарбайтеры настолько же ответственно и мотивированно работать, как местные жители сами для себя. Это тоже должно быть в законе указано", — уверен Бобров.