На курортах Кубани введут стандарты услуг "все включено"

КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Стандартизацию услуг "все включено" и "ультра все включено" на Кубани планируется начать уже в текущем летнем сезоне, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Планируется, что уже в этом летнем сезоне на Кубани начнется стандартизация услуг "все включено" и "ультра все включено". В дальнейшем министерство курортов региона будет проводить мониторинг внедрения этих стандартов", – говорится в сообщении.

Как отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди, "пока в России нет единых требований к таким услугам". "У каждой гостиницы, отеля и других предприятий свой ассортимент и объем. Зачастую это приводит к расхождению с тем, чего ожидают туристы от такого отдыха", — цитирует пресс-служба Константиниди.

По его словам, рекомендации предоставления услуг по системе "все включено" и "ультра все включено" уже разработаны и направлены главам муниципалитетов Краснодарского края и руководителям санаторно-курортных организаций. В пресс-службе добавили, что рекомендации направлены также в правительство России и Ростуризм для распространения практики на всей территории России.

Отмечается, что стандартизация поможет повысить конкурентоспособность организаций, которые работают по системе "все включено". Кроме того, отдыхающие смогут получить информацию о качестве сервиса, на который они могут рассчитывать, покупая путевку с такими услугами.