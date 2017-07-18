Порошенко призвал Грузию развивать экономическое сотрудничество с Украиной

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил о заинтересованности Киева в развитии экономических отношений с Грузией, призвал грузинских бизнесменов инвестировать в украинскую экономику, сообщила во вторник пресс-служба украинского лидера.

Президент Украины на украино-грузинском бизнес-форуме в Грузии во вторник заявил, что нынешний уровень торгового оборота между Украиной и Грузией ниже имеющегося потенциала.

"Товарооборот (между странами – ред.) за 2016 год составляет 526 миллионов долларов, но мы считаем, что это не отражает тот потенциал, который имеют страны. Мы ставили цель за несколько лет довести товарооборот между нашими странами до 1 миллиарда долларов", — цитирует Порошенко его пресс-служба. По словам президента, в первом квартале 2017 году зафиксирован рост объема товарооборота на 16,5%.

Порошенко также призвал грузинских партнеров к взаимному увеличению объема инвестиций в экономику двух стран. Порошенко подчеркнул, что накопленная сумма украинских инвестиций в экономику Грузии составляет 42 миллиона долларов, грузинских в Украину – 4,6 миллиона долларов.

"Друзья, хочу пригласить вас на Украину. Я здесь для того, чтобы убедить: те реформы, которые осуществляет украинская власть, президент, правительство, парламент, носят необратимый характер", — передает пресс-служба слова Порошенко.

Премьер Грузии Георгий Квирикашвили заверил Порошенко в готовности страны к углублению сотрудничества. Он отметил, что Украина является для Грузии важным торговым партнером и входит в пятерку государств, с которыми Грузия имеет наибольший товарооборот.