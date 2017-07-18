Россия нарастит долю своей авиатехники на внутреннем и мировом рынках

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Россия будет наращивать долю отечественной авиатехники на внутреннем и мировом рынках, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник глава государства посетил экспозицию международного авиакосмического салона (МАКС) в подмосковном Жуковском. Как заявил президент на совещании по развитию авиапромышленности, "не затягивая, нужно подумать, гарантировать загрузку производственных мощностей, сформировать спрос со стороны гражданских заказчиков".

"В том числе, речь может идти о наших нефтегазовых компаниях, других корпорациях с госучастием", — сказал президент.

Он отметил, что необходимо изменить ситуацию, когда авиатехника закупается за рубежом в больших количествах.

"Считаю, этот подход нужно менять, мы уже не раз говорили с нашими руководителями компаний, отдавать предпочтение отечественной технике, при условии, что она не уступает или превосходит по качеству иностранные аналоги. Полагаю, этот вопрос целесообразно рассмотреть на заседании правительственной комиссии по импортозамещению", — сказал президент.

Он отметил, что "в наших планах – нарастить долю российской авиатехники на внутреннем и мировом рынке, для этого важно не только улучшать ее качество и надежность, но и развивать систему послепродажного сервиса".

Президент подчеркнул, что преимущество есть у тех компаний, которые обеспечивают дальнейшее обслуживание проданной техники.