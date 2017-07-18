Лунтовский прокомментировал свой уход из Банка России

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Первый зампред Банка России Георгий Лунтовский назвал свой уход из ЦБ РФ плановым, он хотел покинуть пост ещё до 1 января 2017 года.

Ранее ЦБ сообщил, что Лунтовский покинет свой пост с 1 сентября по собственному желанию.

"Это плановый уход. Я проработал на одном месте 18 лет, планировал уйти еще до Нового года, но принял решение сейчас и согласовал его с председателем. В жизни всегда надо что-то менять", — сказал Лунтовский журналистам.

"Я благодарен Банку России за 18 лет работы в совете директоров. Надеюсь, что моя работа была полезна не только отрасли, но и нашим гражданам", — добавил он.

Как написала во вторник газета "Коммерсант", Лунтовский может возглавить новое банковское объединение, которое должно появиться взамен Ассоциации российских банков (АРБ), утратившей доверие крупнейших игроков рынка. Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по расчистке банковского сектора.

Георгий Лунтовский с 1999 по 2005 годы являлся заместителем председателя Центрального банка РФ. С 16 марта 2005 года — первый заместитель председателя Центрального банка. Он также является членом совета директоров ЦБ, на эту должность он был назначен 18 октября 2013 года.