Microsoft уведомил ФАС об исполнении предупреждений в установленный срок

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Microsoft уведомил об исполнении предупреждений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в установленный срок, служба проверит информацию на следующем заседании по антимонопольному делу в отношении компании 25 июля, сообщил замруководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин, слова которого приводит антимонопольный орган в своем Telegram-канале.

"Майкрософт" уведомил об исполнении предупреждений ФАС России в установленный срок. В настоящее время ведомство анализирует полученную информацию на предмет исполнения требований предупреждений. Этот вопрос будет принят к рассмотрению на следующем заседании антимонопольного дела в отношении компании 25 июля 2017 года", — приводятся в сообщении слова Анатолия Голомолзина.

ФАС РФ 13 июня выдала предупреждения Microsoft о недопустимости создания дискриминационных условий на рынке антивирусного программного обеспечения.