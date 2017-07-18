Microsoft уведомил ФАС об исполнении предупреждений в установленный срок

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Microsoft уведомил об исполнении предупреждений Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в установленный срок, служба проверит информацию на следующем заседании по антимонопольному делу в отношении компании 25 июля, сообщил замруководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин, слова которого приводит антимонопольный орган в своем Telegram-канале.
ФАС РФ 13 июня выдала предупреждения Microsoft о недопустимости создания дискриминационных условий на рынке антивирусного программного обеспечения.