МС-21-400 может получить салон на 240 мест, заявил Рогозин

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. Модификация нового российского пассажирского самолета МС-21-400 может быть оборудована салоном вместимостью 240 пассажиров, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Сегодня только начал летать МС-21, и находится в эксплуатации SSJ (SSJ100 – ред.), а мы уже думаем о новых модификациях. Наиболее интересным нам представляется МС-21-400 на 240 пассажиров", — сказал Рогозин в кулуарах авиасалона МАКС-2017.

МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". На новых воздушных судах впервые используют композитное крыло для гражданских самолетов такого класса.