МС-21-400 может получить салон на 240 мест, заявил Рогозин

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. Модификация нового российского пассажирского самолета МС-21-400 может быть оборудована салоном вместимостью 240 пассажиров, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
МС-21 — перспективный пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". На новых воздушных судах впервые используют композитное крыло для гражданских самолетов такого класса.