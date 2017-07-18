"Газпром" с начала года увеличил экспорт газа в Турцию на 22%

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. "Газпром" с 1 января по 15 июля увеличил экспорт газа в Турцию на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении "Газпрома".

"C 1 января по 15 июля 2017 года увеличился экспорт российского газа в Турцию, Южную и Юго-Западную Европу. Так, поставки в Турцию по сравнению с тем же периодом 2016 года выросли на 22%, в Венгрию — на 26,6%, в Сербию — на 47,9%, в Болгарию — на 12,6%, в Грецию — на 10%", — говорится в сообщении.

"Газпром" с 1 января по 15 июля увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 102,9 миллиарда кубометров.

В начале июня зампред правления компании Александр Медведев сообщил, что в 2017 году "Газпром" может экспортировать в дальнее зарубежье 180 миллиардов кубометров газа. В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.