МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Кабмин РФ утвердил перечень товаров и услуг, экспорт которых будет поддерживаться властями в приоритетном порядке, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Так, в перечень включена продукция гражданского машиностроения, металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и лесопромышленного комплексов.

"В перечень также включены работы и услуги в сферах туризма, образования, здравоохранения, инжиниринга, строительства, техобслуживания и ремонта, информационных и компьютерных услуг", — говорится в сообщении.

В справке отмечается, что подобное решение направлено на поддержку несырьевого экспорта, а также повышение доступности услуг и укрепление позиций отраслей российской экономики.