В США рассказали, когда могут начаться переговоры по НАФТА

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Переговоры по новому Североамериканскому соглашению о свободной торговле (НАФТА) начнутся не ранее 16 августа, сообщил в понедельник офис представителя США на торговых переговорах.

"Переговоры начнутся не раньше 16 августа 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация США будет стремиться к заключению лучшего соглашения, которое позволит сократить торговый дефицит и будет честным по отношению ко всем американцам. По словам офиса представителя США, оно должно улучшить доступ американским компаниям на рынки Мексики и Канады.

Как сообщается в заявлении, "с момента внедрения НАФТА в 1994 году торговый баланс США в двусторонних отношениях с Мексикой сократился с профицита в размере 1,3 миллиарда долларов до дефицита в 64 миллиарда долларов в 2016-м".

Также отмечается, что за эти годы ухудшился доступ компаний из США на рынки Канады в таких сферах, как молочная и винная продукция, зерновые культуры и другие товары.

Соглашение о НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Президент США Дональд Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия.