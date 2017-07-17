"Грузинские авиалинии" недовольны снятием ограничений на полеты в Москву

ТБИЛИСИ, 17 июл — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Авиакомпания "Грузинские авиалинии" недовольна снятием ограничений на полеты в Москву, т.к. грузинские власти параллельно разрешили "Уральским авиалиниям" полеты из аэропорта "Жуковский" в Тбилиси, заявил РИА Новости генеральный директор "Грузинских авиалиний" Гиви Давиташвили.

В понедельник представитель Минтранса РФ сообщил РИА Новости, что Россия сняла ограничения на полеты из Тбилиси в Москву для грузинской авиакомпании Georgian Airways ("Грузинские авиалинии"). При этом российским "Уральским авиалиниям" Грузия согласовала полеты из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Тбилиси.

Ранее Минтранс РФ ограничил полеты "Грузинских авиалиний", так как Тбилиси не согласовал полеты "Уральских авиалиний" из "Жуковского" в Грузию. С мая, как сообщали в ведомстве, грузинские авиавласти не разрешали "Уральским авиалиниям" выполнять четыре рейса из аэропорта в Жуковском в Тбилиси с летнего расписания.

"Ограничения действительно сняты, но за счет чего? За счет того, что "Уральским авиалиниям" грузинские ведомства (министерство экономики и Агентство гражданской авиации — ред.) дали разрешение на осуществление полетов из аэропорта "Жуковский" в Тбилиси. Наша компания категорически против этого разрешения", — заявил Давиташвили.

В Агентстве гражданской авиации Грузии РИА Новости пока не смогли официально подтвердить информацию об отмене ограничений "Грузинским авиалиниям" на рейсы в Москву и "Уральским авиалиниям" из "Жуковского" в Тбилиси.