Несколько российских банков вступились за АРБ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости Ряд банков РФ встал на защиту позиции Ассоциации российских банков в ее споре с крупными игроками рынка, говорится в сообщении АРБ.

Восемь крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк — ранее в понедельник сообщили о выходе из АРБ из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора. Несогласие банков вызвал ряд тезисов, содержавшихся в годовом отчете ассоциации, который был представлен на съезде АРБ в марте текущего года.

"Ценность ассоциации заключается в том, что она помогает как формулировать консолидированное мнение банковского сообщества, так и предоставляет возможность каждому участнику высказывать свою точку зрения, не зависящую от намеченного направления государственного развития. В нынешних условиях очевидно, что найти действительно единую и единственную позицию для всех видов банков невозможно. Несогласные всегда будут", — приводятся на сайте АРБ слова председателя правления Фора-банка Сергея Балакина.

По его мнению, в данной ситуации проиграет все банковское сообщество, "так как известно, что чем больше мнений учитывается при обсуждении вопроса и принятии решения, тем более взвешенным и продуманным оно в итоге оказывается".

"Причина такого демарша кредитных организаций, мне кажется однозначно в том, что Гарегин Ашотович (Тосунян, глава АРБ – ред.) занял активную, принципиальную позицию по защите интересов банков с базовой лицензией. Если вспомнить проект закона о пропорциональном регулировании, представленный летом 2016 года, и посмотреть его окончательный вариант, очевидно, что многое изменилось. Таких примеров можно привести множество. Это не всем нравится", — полагает председатель правления Юг-Инвестбанка Сергей Облогин. Предправления Нэклис-банка Сергей Борискин также отмечает роль АРБ в диалоге с ЦБ, Минфином, ФАС, Росфинмониторингом, ФНС.

Фора-банк, по данным РИА Рейтинг, занимает 103 место по объему активов в банковской системе РФ, Юг-Инвестбанк – 209, Нэклис-банк – 287.