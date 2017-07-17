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Экономика

ФАС дала операторам две недели на отмену внутрироссийского роуминга

19:2617.07.2017
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© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона. Архивное фотоСим-карты для мобильного телефона. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Popov

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба дала операторам две недели на отмену роуминга внутри России. ФАС посчитала необоснованной разницу цен на роуминг у абонентов "дорогих" и "дешевых" тарифов. В случае невыполнения предписания "большой четверке" операторов грозит штраф, а также взыскание необоснованно полученного дохода.

Разница в ценах не обоснована

Операторы должны за десять дней уведомить абонентов об изменениях. Также ФАС вынесла предупреждения компаниям "Вымпелком", "МТС", "Мегафон" и "Т2 Мобайл".

Женщина с мобильным телефоном. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ФАС может взыскать с операторов связи доход от роуминга
В действиях операторов ФАС нашла признаки нарушения закона о защите конкуренции. Компании устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и в поездках по России. При этом чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках.

После анализа ценовых предложений и условий технической организации оказания услуг связи ФАС установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. Четверка мобильных операторов должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

О каком роуминге идет речь

ФАС оштрафует сотовых операторов за высокие тарифы на роуминг
© РИА Новости
Сила связи: когда в России отменят роуминг
Сейчас в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Как пояснила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, предупреждение ФАС касается внутрисетевого роуминга. "По национальному примем решение (о выдаче предупреждения — ред.) до конца этой недели", — добавила она.

Если цены не изменят

Если операторы не исполнят предупреждение ведомства, против них может быть возбуждено антимонопольное дело. На его рассмотрение отведено три месяца, и возможно продление на шесть.

Мобильный телефон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Никифоров объяснил, с чем связаны высокие цены на роуминг в Крыму
"Если ФАС возбуждает дело и комиссия принимает решение о факте нарушения антимонопольного законодательства, наступает административная ответственность. Но вы знаете, у антимонопольного органа есть еще такой инструмент, как перечисление в федеральный бюджет необоснованно полученного дохода. Мы вправе применить эту меру", — сообщила журналистам Заева.

При этом она отметила, что предупреждение регулятора предусматривает последующую отмену внутрисетевого роуминга в России. "Если предупреждение будет выполнено, или предписание антимонопольного органа, то роуминг будет полностью отменен", — пояснила представитель ФАС.

Изъять само понятие

Ранее сообщалось, что ФАС планирует изъять из законодательства понятия внутрироссийского роуминга. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, это понятие останется как техническая характеристика, но исчезнет как юридическая категория, которая позволяет вводить дополнительную плату.

"Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?" — сказал Артемьев.

Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ФАС намерена изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга
Он также привел в пример ЕС, все 28 стран-членов которого отказались от роуминга внутри союза.

Новые правила вступили в силу в Евросоюзе 15 июня, у операторов мобильной связи было два года на то, чтобы подготовиться к отмене платы за роуминг. При этом для приезжающих в ЕС иностранцев роуминг сохранился.

Анахронизм и избыточность

С инициативой об отмене национального роуминга в конце июня также выступила "Справедливая Россия" — внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Как отметил лидер фракции Сергей Миронов, внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли из-за этого дополнительные издержки.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рапота об отмене роуминга между РФ и Белоруссией: готового рецепта пока нет
"Но сегодня подобный механизм применяется крайне редко, так что плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом, не говоря уже об ее избыточности", — цитирует Миронова пресс-служба.

Позже депутат сообщил, что эту инициативу приняли "на ура" граждане и поддержал ФАС, однако Минкомсвязи считает, что она спровоцирует большое социальное напряжение, так как приведет к повышению тарифов на мобильную связь. Поэтому Миронов предложил провести парламентские слушания и всесторонне обсудить проблему.

Будет ли рост тарифов?

По мнению шеф-редактора интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтия Букштейна, решение ФАС не должно в целом повлиять на стоимость тарифных планов.

"Операторы — это компании с хорошим маркетингом, они хорошо считают деньги, но после распоряжения ФАС отменить роуминг, поднять тарифы не решится никто. Просто, я думаю, какими-то услугами, предложениями, опциями в тарифах будут возмещать себе доходы", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

ФАС оштрафует сотовых операторов за высокие тарифы на роуминг
© РИА Новости
Эксперт о решении ФАС по роумингу: поднять тарифы не решится никто
В самой ФАС ранее также заявляли, что не ждут повышения цен на сотовую связь после отмены роуминга, так как снижение тарифов компенсируется ростом объемов оказания услуг.

"В этом случае остаются в выигрыше и операторы связи, и абоненты. Это ситуация, которая характерна для конкурентного рынка, когда от таких действий выигрывают все", — сказал журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин в феврале.

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